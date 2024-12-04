Путин заявил, что РФ не выгоняла западный бизнес из страны

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Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, заявил Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе и со стороны Западной Европы и Соединенных Штатов, не ушли с российского рынка", – сказал президент РФ.

Некоторые из фирм продолжают свою работу в прежнем режиме, а часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. В действительности реально из страны ушли лишь примерно одна четверть от всего бизнес-сектора, уверен Путин.

Он указал, что европейская экономика переживает сложные времена, а разрыв с Россией тоже сыграл в этом роль, так как европейцы лишились возможности получать энергоносители по стабильным и приемлемым ценам.

"Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", – подчеркнул лидер страны.

Ранее глава одной из глава консалтинговых фирм ФРГ заявил, что немецкий автопром может потерять российский рынок, так как сейчас эту нишу заполняют китайские производители.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное возвращение европейских автомобильных концернов, в ответ на это сказал, что граждане должны получать более качественный товар за меньшие деньги.

