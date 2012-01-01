Юрист Билялова объяснила, зачем ушедшие бренды регистрируют товарные знаки в РФ

Всемирно известные бренды, которые покинули российский рынок после начала спецоперации, продолжают регистрировать свои товарные знаки в Роспатенте. Разбираемся, означает ли это, что западные компании планируют вернуться в РФ.

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Швейцарская компания "Шанель САРЛ" подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Coco Chanel по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 35 и 44. Это дает право производить и продавать косметику, парфюмерию, прет-а-порте, одежду, аксессуары и ювелирные изделия. Кроме того, под этим названием можно оформлять витрины, торговать через интернет и открывать салоны красоты.

При этом издание "Коммерсант" сообщало, что в марте 2024-го французский модный дом Chanel начал отказываться от аренды торговых площадей в РФ. До начала СВО у бренда в стране работало 17 бутиков, в основном в Москве.

Ранее заявки в Роспатент подали и другие покинувшие Россию бренды. К примеру, в сентябре этого года подобным образом поступила платежная система VISA, сообщило Агентство "Москва". Компания получила патент в том числе на банковские услуги, финансовый менеджмент и переводы с использованием блокчейн-технологий. Владелец бренда подал документы на два логотипа – надпись в классическом синем цвете и обрамленную желтой и синей полосами.

Свои права на бренд Nescafe в сентябре продлил швейцарский производитель Nestle, сообщали СМИ. Автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai в августе утвердил в России 18 товарных знаков, учитывают автомобили, автокомпоненты и аксессуары как самого Hyundai, так и принадлежащему ему суббренду Genesis, рассказало РИА Новости. Также американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Co. в июне направил заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, заметили "Ведомости".

"Прочувствовали уход на кошельке"

Зарубежные компании подают заявки в Роспатент, чтобы защитить свои интеллектуальные права и избежать незаконного использования их логотипов и названий. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Согласно российскому законодательству, если товарный знак не используется непрерывно в течение трех лет, правовая охрана прекращается. В результате его могут "перехватить" конкуренты, пояснила эксперт.





Анастасия Билялова юрист Эти меры позволяют предотвращать нарушения, связанные с контрафактной продукцией. Компании перестраховываются и пытаются сохранить свое имя, так как качество товаров, выпущенных другим производителем под тем же названием, сильно ударит по репутации первоначального правообладателя.

Также бренды через взаимодействие с Роспатентом гарантируют себе возможность возобновить поставки товаров и предоставление услуг россиянам, отметил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

"На рынке у России достаточно высокое место, так что целые группы крупных производителей прочувствовали уход из нашей страны на своем кошельке. Поэтому, конечно, они рассчитывают вернуться", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Григорьев не сомневается, что эти бренды вновь придут на отечественный рынок, как только обстановка нормализуется.

