РБК: владелец IKEA продал последний актив в России

Фото: depositphotos/blinow61

Компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой последний актив в России – склад в подмосковном Есипове – бизнесмену Роберту Узилову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Данный склад не входил в сделку Ingka Group и Газпромбанка, который выкупил все ТЦ "Мега".

Этот дистрибьюторский центр шведская компания открыла в 2003 году. Его площадь составляет почти 180 тысяч квадратных метров.

В 2019 году Патрик Антони, занимавший тогда пост гендиректора группы компаний Ingka в РФ, заявлял, что этот центр является "ключом для развития IKEA в России". Склад обслуживал все магазины шведского ретейлера.

В июне 2022 года IKEA объявила о продаже четырех фабрик в России. Компания уведомила торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды.

В сентябре 2023 года группа Газпромбанк выкупила у Ingka Centres сеть торговых центров "Мега" в России. Сделка подразумевала продажу 14 ТЦ, которые находятся в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Ленинградской области, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Адыгее, Казани и Екатеринбурге.

Позже стало известно, что маркетплейс "Мегамаркет" может занять площади IKEA во всех 14 торговых центрах "Мега". Таким образом, маркетплейс сможет расширить географию своей операционной деятельности, а также пригласить большее число региональных продавцов.