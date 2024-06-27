РИА Новости: IKEA хочет вернуться на Украину

Фото: depositphotos/blinow61

Шведский ретейлер IKEA намерен вернуться на Украину. Уже идут технические подготовки, дата начала работы пока неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В СМИ отметили, в 2020 году IKEA запустила онлайн-продажи, а в 2021 – открыла первый магазин в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. После начала СВО ретейлер приостановил работу на Украине. Компания также отказалась от использования древесины украинского происхождения для изготовления своей мебели из-за невозможности проверить ее легальность.

В публикации указано, что в октябре 2023 года МИД Украины работало над тем, чтобы вернуть в страну IKEA, H&M и Zara. Новостные агентства писали, что в апреле испанская компания Inditex Group, один из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka), вернулась на украинский рынок. Компания H&M, имевшая до 2022 года восемь магазинов на Украине, возобновила свою работу в ноябре 2023 года.

Ранее ООО "Эйч энд Эм", которое является основным юридическим лицом шведского ретейлера H&M в России, решило начать ликвидацию компании. Этот вопрос утвердили 17 июня. Шведская H&M Hennes&Mauritz стала единственным владельцем российского ООО в 2020 году.