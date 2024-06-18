Российская "дочка" H&M приняла решение о ликвидации юрлица

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ООО "Эйч энд Эм", которое является основным юридическим лицом шведского ретейлера H&M в РФ, решило начать ликвидацию компании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня. Шведская H&M Hennes&Mauritz стала единственным владельцем российского ООО в 2020 году.

Бренд одежды H&M объявил о своем решении уйти с российского рынка 18 июля 2022 года. В компаниях объяснили это решение текущей ситуацией на Украине.

В октябре 2022 года товары ретейлера стала поставлять в Россию платформа CDEK.Shopping. Для заказа также были доступны такие бренды, как Zara, Uniqlo, Tommy Hilfiger, Esprit, Calvin Klein и другие.

Осенью прошлого года в столичном ТЦ "Метрополис" начал свою работу первый магазин сети Redecoro. Ожидалось, что он займет нишу Zara Home и H&M Home. Там представлены предметы для декора, посуда, товары для кухни и ванной.

