Платформа CDEK.Shopping начала доставлять товары H&M

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping начала доставлять в Россию товары бренда H&M. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Россияне также могут заказать одежду и обувь Zara, Uniqlo, Tommy Hilfiger, Esprit, Calvin Klein, Armani Exchange, Levi's, Nike, Adidas, New Balance, Asics и других брендов. Через CDEK.Shopping можно заказать и продукцию Apple, Samsung, Asus, Sony, Dyson, Lego и других.

В компании подчеркнули, что две трети оборота приходится на электронику, а на одежду и обувь – 20%. Вместе с тем в CDEK пообещали расширять сегмент Fashion с помощью нового ассортимента.

В настоящее время средний срок доставки товаров составляет 30 дней, однако компания планирует сократить время до 14 дней.

Ранее сообщалось, что компания Inditex (Zara и Bershka) продаст свой бизнес на территории России группе Daher. В компании отметили, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест. До этого в СМИ появилась информация, что магазины Zara останутся в России под названием "Новая мода" (New fashion).



Минпромторг заявил, что магазины Zara откроются в России весной 2023 года

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