Потенциальный покупатель IKEA в РФ сообщил об отсутствии конкретики по переговорам

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Владелец российской инвестиционной компании АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что не исключает вероятность проведенных переговоров с IKEA. Однако, по его словам, конкретного решения в отношении активов предприятия пока нет.



"Может быть, кто-то и вел переговоры из наших. У нас работают больше 200 тысяч человек, я не могу за всех отвечать, но до денег еще никто не дошел", – цитирует Евтушенкова News.ru.

IKEA заявила о планах продать 4 фабрики в России 15 июня. Помимо этого, в стране перестали осуществлять розничную торговлю товарами компании. На фоне предстоящего ухода из России IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров. Компания перестала торговать продукцией онлайн 15 августа.

Из-за ухода с российского рынка IKEA уволила около 10 тысяч сотрудников. Денежную компенсацию на фоне сокращения получили только около 8 тысяч бывших сотрудников магазинов сети.



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