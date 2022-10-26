Названы потенциальные покупатели российских активов IKEA

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На российские активы IKEA всего претендуют шесть компаний, в числе которых группа ПИК, организация по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и АФК "Система". Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к одной из сторон переговоров источник.

На заводах IKEA побывали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, основным акционером которого является АФК "Система".

Александр Илларионов из Профсоюза работников лесных отраслей рассказал, что делегации потенциальных покупателей быстро проходят по цехам, смотрят, а потом "куда-то исчезают". По его словам, кто именно приезжает – неизвестно.

"По косвенным признакам мы узнали, что это Segezha. Работники скидывали информацию, смотрели номера машин, которые приезжают к нам на стоянку, включая карельские номера", – пояснил Илларионов.

Ранее президент и главный исполнительный директор INGKA Group Йеспер Бродин рассказал, что IKEA в общей сложности уволила 10 тысяч сотрудников в России. Компания 13 октября выступила с заявлением, что ее продажи в годовом отношении увеличатся на 6%, однако 2022 год все равно является для нее трудным из-за инфляции и прекращения деятельности в РФ.

IKEA объявила о своем намерении продать все четыре фабрики в России 15 июня. Тогда же компания заявила, что в стране прекратили и розничный бизнес, из-за чего сократился штат сотрудников. С 5 июля в России началась онлайн-распродажа товаров IKEA. Акция завершилась 15 августа, после чего корзина, список покупок и личный кабинет на сайте стали недоступны.



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