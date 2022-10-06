Спрос на товары IKEA в РФ вырос в два раза

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Спрос на товары IKEA и их аналоги в России вырос в два раза после закрытия магазинов сети. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей маркетплейсов и платформы для размещения объявлений.

В "Яндекс.Маркете" отметили, что за прошедшие два месяца количество поставщиков для раздела "Товары IKEA и аналоги" увеличилось на 45%. Кроме того, сейчас налаживается импорт производителей товаров IKEA из других стран.

"Также мы отмечаем продолжающийся рост покупателей этого раздела. Так, по итогам сентября их количество по сравнению с августом выросло в два раза", – поведала в сервисе.

В Ozon зафиксировали рост числа продавцов раздела товаров с IKEA на треть с начала спецоперации и после закрытия магазинов в России. При этом наибольший спрос отмечают на товары для кухни.

В настоящее время на платформе "Авито" размещено более 280 тысяч объявлений по продаже продукции IKEA, что в 2,5 раза больше, чем в октябре 2021 года, и на 17% больше, чем за месяц до закрытия магазинов в РФ.

В пресс-службе "Авито" отметили, что с 15 августа число покупателей товаров IKEA увеличилось на 16% по сравнению с первым месяцем после прекращения работы сети в стране. Наибольшим же спросом пользуются мебель, текстиль и ковры. При этом продавцы начинают снижать цены, несмотря на повышенный спрос. Например, средняя стоимость мебели составляет меньше 5 тысяч рублей, что на 5% ниже, чем в начале сентября.

Ранее 27,2% опрошенных россиян заявили, что сожалеют об уходе IKEA из России. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, отметили Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%). При этом 44,1% респондентов заявили, что вообще не сожалеют об уходе каких-либо брендов.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу перед уходом с российского рынка. Она завершилась 15 августа. Спустя сутки стало известно, что шведы ликвидировали компанию "Икеа дом", которая управляла магазинами сети в России.



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