Россияне назвали зарубежные бренды, об уходе которых жалеют

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Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос, который был направлен на изучение отношения россиян к уходу зарубежных компаний с местного рынка. Об этом сообщает ТАСС.
По информации сайта, 44,1% респондентов заявили, что вообще не сожалеют об уходе каких-либо брендов.
"В то же время для остальных самой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2% респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%)", – рассказали в Webbankir.
36,8% опрошенных заявили о потерях в таких группах товаров, как автомобили и запчасти, еще 28,4% указали на негативное влияние санкций и уход компаний в области лекарственного обеспечения. 22,3% указали на потери в сфере бытовой техники и электроники.
При этом более 83% респондентов не испытывают дефицита каких-либо товаров из-за ухода зарубежных брендов. Среди остальных опрошенных 77% сообщили, что начали чаще покупать товары российского производства.
В конце июля сообщалось, что в России может возникнуть дефицит медицинской техники в связи с невозможностью вывезти ее на ремонт. Об этом рассказали в Ассоциации международных производителей медизделий IMEDA.
Компания СДЭК сообщила, что начала продавать товары IKEA из Турции
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