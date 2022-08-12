Эксперт спрогнозировал рост цен на электронику до 30% осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во второй половине года – в сентябре и октябре – цены на электронику в мире вырастут на 10–30%. Об этом Москве 24 сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, цены на электронику в мире уже выросли на 10–30%. Осенью произойдет очередное повышение стоимости. Сумма будет зависеть от категории товаров, сообщил аналитик.

"То есть от 20 до 60% увеличение цены в юанях, долларах, евро, в чем угодно. И в рублях, соответственно, тоже цена уйдет вверх. При этом дефицита нет, продажи падают", – рассказал Муртазин.

Эксперт считает, что основная проблема гаджетов на мировом рынке заключается в высокой инфляции. В некоторых странах люди просто отказываются от новой техники из-за роста стоимости жизни.

В связи с этим продажи электроники начали падать. Так, в Европе на треть упали продажи телевизоров. Это, по словам Муртазина, исторический рекорд.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2022 года наиболее востребованным бытовым прибором среди россиян стал электрический чайник. Электрических чайников продали 4,1 миллиона штук. Бытовые приборы данной категории занимают первую строчку в рейтинге уже 10 лет.

