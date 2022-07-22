Ретейлеры рассказали, какие бытовые приборы россияне покупают чаще всего

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По итогам первого полугодия 2022 года наиболее востребованным бытовым прибором среди россиян стал электрический чайник. Об этом "Газете.ру" рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".
Электрических чайников продали 4,1 миллиона штук. Бытовые приборы данной категории занимают первую строчку в рейтинге уже 10 лет, отметили в пресс-службе.
"Электрические чайники продолжают оставаться актуальными благодаря богатой культуре чаепития и отчасти росту потребления кофе, полезны в приготовлении пищи и практичны в решении других бытовых задач. Хотя такая техника предназначена для простой задачи нагреть воду, но функционально и внешне продолжает эволюционировать", – прокомментировали представители компании.
По данным "М.Видео-Эльдорадо", с января по июнь 2022 года популярностью у жителей России также пользовались пылесосы. За полгода их продали 3,4 миллиона штук.
Третье место заняли стиральные машины. В компании уточнили, что за полгода жители РФ приобрели около 1,7 миллиона единиц.
Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли утюги и микроволновые печи. Их приобрели по 1,6 миллиона штук.
Ранее стало известно, что в России начали расти продажи обходного доступа к видеоиграм. По оценкам аналитиков, спрос на такие услуги с марта увеличился на 24–52%. Посредники зарабатывают от 10 до 250% от цены продукта, к которому обеспечивают доступ.
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