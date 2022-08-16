Decathlon распродает товарные запасы на Ozon

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon после закрытия магазинов в России начала распродавать товарные запасы на маркетплейсе Ozon, сообщает ТАСС.

"Французский ретейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 тысяч товаров бренда – это мужская, женская и детская одежда, а также снаряжение для летних и зимних видов спорта", – отметили в пресс-службе Ozon.

При этом товары бренда реализуются не в рамках параллельного импорта, ретейлер является прямым продавцом товаров на торговой площадке.

Уточняется, что в распродаже участвуют товары, оставшиеся на складе Decathlon после приостановки деятельности компании на территории РФ.

Ранее в России приостановили работу магазины спортивных товаров Decathlon. В компании объяснили это решение проблемами с логистикой – текущие внешние условия не позволяют производить поставки товаров.

