В РФ может возникнуть дефицит трамплинов для прыжков в воду

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В России может возникнуть дефицит современных трамплинов из-за проблем с поставками. Об этом в беседе с RT заявила главный тренер российской сборной по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

"Есть большие сложности с поставками американского оборудования в Россию. Мы пытаемся решить вопрос через Италию, причем начали заниматься этим еще до начала спецоперации, но все продвигается очень медленно", – сказала она.

По словам Моисеевой, один профессиональный трамплин стоит порядка 1,5 миллиона рублей, однако заплатить за них все равно не получается. При этом уже сейчас можно наблюдать проблемы с качественными досками. Тренер российской сборной привела в пример выступление Никиты Шлейхера, которому разные прыжки приходилось выполнять с двух разных трамплинов.

"Это говорит о том, что качество доски не позволяет спортсмену полностью раскрыть себя", – пояснила она.

Ранее в России приостановили работу магазины спортивных товаров Decathlon. В компании объяснили это решение проблемами с логистикой – текущие внешние условия не позволяют производить поставки товаров.

