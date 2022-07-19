Аудиторы оценили потери иностранных ретейлеров одежды в случае полного ухода из России

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В случае полного ухода с российского рынка иностранные ретейлеры одежды могут понести убытки в размере 760–800 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на аудиторские компании, изучившие возможные потери сетей по примеру шведской H&M, сообщает газета "Коммерсант".
Специалисты подсчитали, что наибольшие потери – около 300 миллионов долларов – могут быть у испанской Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Японская Uniqlo и французская сеть Decathlon могут потерять 150–170 миллионов долларов.
Один из собеседников издания предположил, что общая сумма потерь может оказаться выше 800 миллионов долларов. Это произойдет в том случае, если ретейлеры не смогут распродать товарные остатки и удачно решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду торговых площадей.
Авторы публикации напомнили, что вышеперечисленные компании, за исключением Hennes&Mauritz (H&M), приостановили работу магазинов в России, однако пока не объявляли об окончательном уходе с российского рынка.
Накануне стало известно, что шведская розничная сеть H&M прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность. Продажи в РФ H&M приостановила еще в начале марта из-за ситуации на Украине. На фоне закрытия торговых точек в компании сообщали, что увольняемым сотрудникам будет оказана поддержка.
Пресс-служба компании H&M опровергла информацию о начале распродаж 1 августа
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