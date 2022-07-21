Дефицит медтехники может возникнуть в РФ из-за невозможности вывезти запчасти на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой ослабить временный запрет на вывоз из страны медицинского оборудования во избежание его нехватки в клиниках и больницах, сообщает газета "Коммерсант".
В организации подчеркнули, что дефицит медтехники может возникнуть в связи с невозможностью вывоза ее запчастей для ремонта в страны дальнего зарубежья. Там также отметили, что в будущем ремонт понадобится нескольким тысячам наименований медоборудования.
"При этом большая часть российского рынка медтехники, особенно если речь идет о высокотехнологическом оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии – и их производственные площадки и сервисные центры располагаются именно в этих странах", – добавили в IMEDA.
Как пояснили в ассоциации, гарантийный ремонт или сервисное обслуживание оборудования происходит в сертифицированном сервисном центре, который располагается в той стране, где оно произведено. Даже если ремонт может быть произведен в РФ, запчасти оборудования необходимо вернуть производителю.
По словам собеседника издания, специальное разрешение Минпромторга РФ для вывоза продукции не заработало, так как вывоз должна согласовать ФТС.
В Минздраве знают о данной проблеме, при этом до ее решения в ведомстве предложили использовать механизм выдачи временных разрешений на вывоз.
В марте правительство России определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из страны до 2022 года. Временно был ограничен вывоз некоторых видов лесоматериалов, технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, транспортных средств, сельхозтехники, электрической аппаратуры и других товаров.
Ограничения на вывоз коснулись всех зарубежных стран, за исключением государств Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. В отношении указанных стран будет действовать разрешительный порядок вывоза, предусматривающий выдачу разрешений Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.
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