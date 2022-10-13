Около 8 тыс работников IKEA в РФ получили денежную компенсацию при увольнении

Фото: TACC/Сергей Фадеичев

Около 8 тысяч сотрудников IKEA в России получили денежную компенсацию при увольнении и помощь в поиске новой работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к руководству компании источник.

По его словам, при увольнении им выплатили примерно семь месячных окладов. При этом еще 700 сотрудников остались работать в штате.

К моменту приостановки деятельности компании на территории России, пояснил источник, в филиалах, на складах и заводах IKEA работали менее 9 тысяч человек, из которых около 2 тысяч – из Москвы.

С бывшими сотрудниками компании связался столичный центр занятости "Моя работа", который помог подобрать им соответствующие их квалификации и опыту вакансии в других организациях.

Ранее главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами, Йеспер Бродин заявил, что IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников. Компания 13 октября выступила с заявлением, что ее продажи в годовом отношении увеличатся на 6%, однако 2022 год все равно является для нее трудным из-за инфляции и прекращения деятельности в РФ.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу перед уходом с российского рынка. Она завершилась 15 августа. Спустя сутки стало известно, что шведы ликвидировали компанию "Икеа дом", которая управляла магазинами сети в России.



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