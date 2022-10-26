Девелопер "ПИК" опроверг сообщения о покупке активов IKEA в России

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Девелоперская группа компания "ПИК" не планирует покупку предприятий IKEA в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

"Нет, не планируем и не покупаем IKEA", – уточнили в девелоперской группе.

Как ранее рассказал информагентству органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, на активы шведской сети в России претендуют шесть компаний. Некоторые из них уже осматривают предприятия в Тихвине и Новгороде, планируется посещение завода в Кирове.

Ранее издание РБК сообщило, что приобрести активы IKEA в России могут группа ПИК, организация по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и АФК "Система". Об этом изданию рассказал близкий к переговорам источник.

Шведская компания IKEA 15 июня объявила о намерении продать все четыре фабрики в России. Кроме того, в стране прекратили ведение розничного бизнеса, распродав товары бренда через официальный интернет-магазин.

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