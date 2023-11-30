В Москве открыли первый магазин российского бренда, занявшего нишу Zara Home и H&M Home

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Первый магазин сети Redecoro начал свою работу в столичном ТЦ "Метрополис" 30 ноября. Как ожидается, сеть займет нишу Zara Home и H&M Home. Там представлены предметы для декора, посуда, товары для кухни и ванной.

Ранее управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова сообщала, что сеть планирует открыть семь магазинов на территории РФ до конца 2024 года. Два из них планировали начать работать до конца 2023 года в столичных торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл".

По словам Кондаковой, компания может открыть торговые точки не только в РФ, но и в странах СНГ, а также на Ближнем Востоке.

В начале марта 2022 года испанская fashion-группа Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, сообщила о временном прекращении работы на территории России. В итоге были закрыты магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов.

Шведский бренд одежды H&M объявил о своем решении уйти с российского рынка 18 июля 2022 года. В компаниях объяснили это решение текущей ситуацией на Украине.

Redecoro пришел на замену ушедшим из России Zara Home и H&M Home