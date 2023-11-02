Новые магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года

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Перезапуск магазинов Adidas может произойти в России уже весной следующего года под новым наименованием, а права на субаренду помещений приобрела сеть владельца "Стокманн" и Lamoda Якова Панченко. Об этом ТАСС заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

"Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно", – отметила она.

Как утверждает Кермедчиева, в следующем году в стране откроются десятки обновленных магазинов Adidas. По ее словам, сперва перезапустится точка в Москве. В целом, подчеркнула она, передача российского подразделения инвестору поможет возобновить работу около ста магазинов Adidas в России.

При этом руководитель направления новых брендов отметила, что для покупателей никаких глобальных изменений в структуре магазина не произойдет, а ассортимент будет тем же.

"Думаю, цены увеличатся в пределах 20%, не больше", – заключила Кермедчиева.

Компания Adidas сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России в марте 2022 года. В октябре прошлого года Adidas начала отказываться от своих магазинов на территории РФ.

В июне в СМИ появилась информация, что компания планирует вернуться на рынок РФ, открытие магазинов запланировано на 1 ноября. Отмечалось, что руководители Adidas подписали контракт с компанией Daher. Она ранее стала владельцем бизнеса Inditex, в который входят Bershka, Pull&Bear, Zara и другие бренды.

"Актуальный репортаж": спортивный бренд Adidas может вернуться в РФ