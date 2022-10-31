Компания Adidas начала отказываться от своих торговых точек в РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Немецкая компания Adidas начала отказываться о своих магазинов в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову.

Производитель спортивной одежды решил отойти от торговых точек, подходящих под определение неформатных и слабых со стороны оборотов. Точное число магазинов, которые полностью закроются, пока что неизвестно. Уточняется, что в России ретейлер обслуживает порядка 800 торговых точек.

По информации другого брокера, компания решила отказаться от достаточно большого количества магазинов. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин уточнил, что из-за того, что Adidas приостановил деятельность в РФ еще весной, компания несет сильные потери, ведь она все еще платит за аренду помещений.

По его словам, пока что нет точной ясности, останется ли ретейлер в российском сегменте или окончательно покинет рынок. Люлин считает, что решение закрыть малоэффективные магазины поможет сети приостановить убытки на текущем уровне.

Ранее в СМИ поступила информация, что компания Adidas готова вернуться на рынок РФ. Компания рассматривает возможность продажи сети российскому или зарубежному игроку, либо смены вывески.

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