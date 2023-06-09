Adidas может вернуться на российский рынок – СМИ

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Компания Adidas планирует вернуться на рынок РФ, открытие магазинов запланировано на 1 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации Mash, руководители Adidas подписали контракт с компанией Daher. Она ранее стала владельцем бизнеса Inditex, в который входят Bershka, Pull&Bear, Zara и другие бренды. Сотрудников планируют начать нанимать в начале осени.

Отмечается, что в России осталось около 120 магазинов сети. В офисе Adidas сейчас, по слухам, создают их портфель.

Компания сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России в марте 2022 года. В октябре прошлого года Adidas начала отказываться от своих магазинов на территории РФ.

В мае в Минпромторге заявили, что переговоры по возвращению Adidas в РФ пока не ведутся. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заметил, что ушедшим компаниям будет непросто вернуться в Россию, так как свободные бизнес-ниши и арендные площадки быстро занимают новые российские и иностранные игроки.

Стало известно о планах компании Adidas передать бизнес в РФ другому инвестору