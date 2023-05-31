В Минпромторге заявили, что переговоры по возвращению Adidas в РФ пока не ведутся

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Переговоры по возвращению Adidas в Россию пока не ведутся, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума "Неделя российского ретейла – 2023".

"Пока нет", – передает РИА Новости ответ Евтухова на вопрос о переговорах о судьбе Adidas в России.

Тем не менее замминистра считает, что возвращение бренда возможно, так как компания является мощным игроком на рынке. Он обратил внимание, что из России Adidas никто не выгонял. Евтухов подчеркнул, что у российской стороны налажена хорошая коммуникация со многими зарубежными компаниями.

"Мы всем сообщали, что готовы оказывать необходимое содействие в пределах своей компетенции с целью сохранения деятельности на потребительском рынке", – сказал замминистра.

Евтухов заметил, что ушедшим компаниям будет непросто вернуться в Россию, так как свободные бизнес-ниши и арендные площадки быстро занимают новые российские и иностранные игроки. Он считает, что уход зарубежных компаний стал хорошей возможностью для российских производителей и продавцов занять их место. При этом данная тенденция только набирает обороны.

"Мы находим эту тенденцию нормальной и своевременной для страны", – заключил Евтухов.

Накануне Владимир Путин в ходе беседы с руководителем ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым сообщил, что отечественным дизайнерам одежды повезло, так как иностранные компании освободили для них рынок.

Президент России подчеркнул, что зарубежные компании освободили 2 миллиона квадратных метров торговых площадей и рынок объемом 2 триллиона рублей.

