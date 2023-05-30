Путин заявил, что российским дизайнерам одежды повезло из-за освобожденного рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин сообщил, что отечественным дизайнерам одежды повезло, так как иностранные компании освободили для них рынок. Об этом пишет ТАСС.

"Вот вам повезло, ваши иностранные коллеги <...> освободили вам жизненное пространство", – сказал он в ходе беседы с руководителем ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым.

Путин сообщил, что иностранные компании освободили 2 миллиона квадратных метров торговых площадей и рынок объемом 2 триллиона рублей. Ростовщиков пообещал заполнить их.

Ранее сообщалось, что в России планируют открыть более 400 новых магазинов отечественных fashion-ретейлеров. Речь идет о таких компаниях, как Gloria Jeans, "Стокманн", Melon Fashion Group и других.

До этого в Минпромторге РФ уточнили, что отечественные бренды одежды в течение 2–3 лет заменят иностранные и заполнят своими магазинами торговые центры России. Также там усомнились, что в РФ придут бренды из дружественных стран.