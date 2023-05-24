Более 400 новых магазинов российских брендов откроются в РФ в этом году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России планируется открытие более 400 новых магазинов отечественных fashion-ритейлеров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей компаний.

Уточняется, что речь идет о таких ритейлерах, как Gloria Jeans, "Стокманн", Melon Fashion Group и прочих.

Так, в 2023 году Gloria Jeans намеревается открыть 130 новых магазинов, по словам старшего вице-президента по недвижимости сети Алексея Кондракова. Директор по развитию Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, Игорь Мальтинский рассказал о планах открыть еще 113 новых торговых точек в текущем году.

Гендиректор "Стокманн" Геннадий Левкин, в свою очередь, сообщил, что сеть собирается организовать работу 20 универмагов в этом году. Он добавил, что в прошлом году компания не запускала новых точек.

Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов отметил, что после ухода западных компаний с российского рынка и прекращения их маркетинговой деятельности настало время возможностей для компаний из РФ.

Он подчеркнул, что необходимо фокусироваться на развитии отечественных брендов, так как без сильных имен на внутреннем рынке не будет экспорта.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что японский производитель одежды Uniqlo мог бы оформить продажу своего бизнеса в РФ по аналогии с тем, как это было сделано у McDonald's.

До этого в Минпромторге заявили, что отечественные бренды одежды в течение 2–3 лет заменят иностранные и заполнят своими магазинами торговые центры России.