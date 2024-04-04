Маркетплейс "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега" – РИА Новости

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Маркетплейс "Мегамаркет" будет располагаться на площади IKEA во всех 14 торговых центрах "Мега", которые принадлежат Газпромбанку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника агентства, сделка находится на финальной стадии. "Мегамаркет" в результате партнерства сможет расширить географию своей операционной деятельности, а также пригласить большее число региональных продавцов.

Речь идет в том числе о представителях малого и среднего бизнеса.

В сентябре 2023 года группа Газпромбанк выкупила у Ingka Centres сеть торговых центров "Мега" в России. Сделка подразумевала продажу 14 ТЦ, которые находятся в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Ленинградской области, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Адыгее, Казани и Екатеринбурге.

Общая площадь всех торговых центров составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Детали сделки не раскрываются.