Ушедшая из РФ IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте

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Покинувшая российский рынок компания IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В июне 2022 года IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Эксперты оценили стоимость российской недвижимости ушедшей из страны шведской компании в диапазоне от 100 до 300 миллионов рублей.

15 апреля 2023 года в Москве открылся первый белорусский магазин Swed House, который продает собственные товары и аналоги бренда IKEA.

В июле прошлого года шведская компания Ingka Centres, владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", продала свою российскую штаб-квартиру "Химки бизнес-парк".



В Москве открыли первый белорусский аналог IKEA