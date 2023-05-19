Белорусский аналог IKEA планирует увеличить площадь своих магазинов в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белорусская торговая сеть Swed House, которая продает собственные товары для дома и аналоги продукции IKEA, планирует расширить площадь своих российских магазинов, рассказал владелец сети Мурат Шагылыджов.

"В московском "Щелковском" экспериментальный вариант работает, но это мини-формат магазина. Сейчас мы идем на формат от 800 до тысячи квадратных метров розничного магазина. Есть также формат оптовый склад и магазин, там планируется 2–2,5 тысячи квадратных метров", – отметил он.

Шагылыджов добавил, что в 2024 году Swed House будет работать и в формате франшизных точек.

Ранее в РФ открылся первый белорусский магазин Swed House. Он появился в торговом центре "Щелковский" в Москве. Отмечалось, что все представленные товары были произведены на фабриках, которые до этого сотрудничали с IKEA.

Компания IKEA приостановила работу магазинов в РФ в марте 2022 года, а позже приняла решение о продаже четырех фабрик. В стране также прекратили ведение розничного бизнеса, распродав товары бренда через официальный интернет-магазин.

