В России откроют арабский аналог IKEA

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Сеть арабских магазинов Home Box, продающая аналоги товаров из IKEA, может открыть свою первую точку в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камела Шабана.

По его словам, компания уже ведет переговоры с российскими инвесторами и торговыми центрами, которые проявили заинтересованность в открытии Home Box.

"Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года", – отметил Шабан.

Он добавил, что арабская сеть также рассматривает вариант открытия торговых точек в других крупных городах РФ с перспективой открытия до 20 магазинов в ближайшие пять лет. Инвестиции в открытие одного магазина составят 2,5 миллиона долларов.

Товары будут поставляться из Китая и стан Азии, но компания рассматривает возможность строительства заводов на территории РФ, уточнил Шабан.

"Что касается ценовой политики, то она будет низкой. Если говорить о России, то цены будут примерно такими, как были в IKEA", – добавил он.

Ранее в РФ открылся первый белорусский магазин Swed House, который занимается продажей как собственных товаров, так и аналогов IKEA.

Первый магазин появился в Москве, в торговом центре "Щелковский". Отмечалось, что все представленные товары были произведены на фабриках, которые до этого сотрудничали IKEA.

Компания IKEA приостановила работу магазинов в РФ в марте 2022 года, а позже приняла решение о продаже четырех фабрик. В стране также прекратили ведение розничного бизнеса, распродав товары бренда через официальный интернет-магазин.

