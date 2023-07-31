Владелец IKEA и "Мега" продал штаб-квартиру в России

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Шведская компания Ingka Centres, владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", продала свою российскую штаб-квартиру "Химки бизнес-парк". Об этом сообщает газета "Ведомости".

По информации "СПРАК-Интерфакса", новым владельцем бывшей российской штаб-квартиры Ingka Centres стала компания "КЛС-Химки", которая принадлежит Григорию Саакяну (99%) и Аркадию Даниеляну (1%).

Как уточнили эксперты, стоимость сделки варьируется в диапазоне от 4 до 6,3 миллиарда рублей.

В июне прошлого года IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Компания уведомила торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды. Эксперты оценили стоимость российской недвижимости ушедшей из страны шведской компании в диапазоне от 100 до 300 миллионов рублей.

Впоследствии стало известно, что на российском рынке появится отечественный аналог IKEA – сеть магазинов товаров для дома "Гуд Лакк". Производство новой сети располагается в России и Белоруссии.

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