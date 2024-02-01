ФНС подала иск к IKEA на 12,9 млрд рублей

Фото: depositphotos/blinow61

Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 направила иск к ООО "Икеа торг" на 12,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Московской области.

Там не уточнили суть требований налоговой службы.

Согласно информации системы СПАРК, в настоящий момент российская компания "Икеа торг" принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, который управляет торговыми объектами IKEA и "Мега" в разных государствах.

До ухода IKEA из РФ в 2022-м в структуре работы компании "Икеа торг" играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров, пишет агентство. Таможня пытается доказать, что лицензионные отчисления являются частью экономической ценности товаров под этим брендом, поэтому должны учитываться в таможенной стоимости импорта IKEA с 2017 года.

Параллельно этому торговые площадки в РФ перешли в собственность Газпромбанка в сентябре 2023 года. Сейчас они переведены под отдельное юридическое лицо. В состав сделки вошли 14 ТЦ, расположенных в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Ленинградской области, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Адыгее, Казани и Екатеринбурге.



Газпромбанк выкупил 14 столичных торговых центров "Мега"