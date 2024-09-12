LG подала заявку на регистрацию нового бренда в России

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Южнокорейский производитель электроники и техники LG, который в марте 2022 года покинул российский рынок, направил в Роспатент обращение на регистрацию нового товарного знака в РФ под названием Ohui. Это следует из электронной базы ведомства.

В заявке сказано, что под новым брендом компания собирается выпускать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства. Обращение было направлено 6 сентября, а Роспатент опубликовал ее 10 сентября.

Ранее шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Liber, продала бизнес в России за 117 миллионов долларов. Таким образом, компания Essity покинула российский рынок.

Покупателем активов стала компания "Новые технологии". Ее владельцем является бизнесмен Игорь Шилов.

При этом до этого бренд Libresse сменил название на "Либресс". Первые поставки товаров с названием на русском языке начались еще в мае этого года. Полный переход будет осуществлен после реализации всех складских запасов. Также в 2024 году на полках появятся русифицированные бренды "ТЕНА" и "Торк".

