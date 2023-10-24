Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из РФ

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Финская компания Kone, которая является одним из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, завершила продажу российского подразделения и полностью ушла из России, сообщает РИА Новости.

Корпорация продала свое российское подразделение диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделку одобрили соответствующие органы. Сумма сделки не разглашается. Компания в июне 2022 года объявила о поиске покупателей на российский бизнес.

На момент заключения сделки в Kone в России работали около 300 человек, на долю этого бизнеса приходилось менее 1% мировых продаж корпорации.

Ранее шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Liber, продала бизнес в России за 117 миллионов долларов. Таким образом, компания Essity покинула российский рынок.

Покупателем активов шведской Essity в России стала компания "Новые технологии". Ее владельцем является бизнесмен Игорь Шилов.

Шведский производитель Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России