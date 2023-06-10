Essity передаст управление предприятиями в РФ местным акционерам

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Шведская компания Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, решила покинуть российский рынок и передаст право управления предприятиями в России местным акционерам. Деятельность брендов будет продолжена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость", – сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что рабочие места на предприятиях сохранят.

Ранее компания VF Corporation, которая владеет брендами одежды и обуви Vans и The North Face, сообщила, что переведет подразделение в РФ на оптовые поставки. Магазины при этом будут закрыты.

До этого стало известно, что французская компания Legrand покидает российский рынок. Legrand специализируется на производстве электрооборудования.

В Италии заявили о нежелании покидать российский рынок из-за Запада