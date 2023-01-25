Французская компания Legrand сообщила об уходе с российского рынка

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Французская компания Legrand, специализирующаяся на производстве электрооборудования, сообщила о том, что покидает российский рынок. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.

"В связи с недавними событиями <...> Legrand приняла решение прекратить ведение деятельности в России", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что российский офис покинувшей шведской компании Electrolux весной запустит новый бренд бытовой техники Vard.

Гендиректор "Е.Кампани" Алексей Беляков подтвердил эти планы. Он отметил, что под новым названием компания начнет производить крупную бытовую технику, например стиральные машины, варочные панели и другое.

По его словам, в будущем организация хочет заняться выпуском и малой бытовой техники. Он также прогнозирует, что бренд за два года сможет преодолеть долю на рынке в 2–3%.

Иностранные компании продолжают покидать Россию

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