Российский офис Electrolux запустит новый бренд бытовой техники Vard

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Российский офис покинувшей шведской компании Electrolux весной запустит новый бренд бытовой техники Vard. Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора организации.

В базе "СПАРК-Интерфакс" размещен зарегистрированный на ООО "Е.Кампани" 24 октября товарный знак Vard. До этого данное ООО принадлежало Electrolux. Компания приобрела домен vard.ru, а на странице сайта заявлен старт бренда весной текущего года.

Гендиректор "Е.Кампани" Алексей Беляков подтвердил планы представить новый бренд Vard на рынке РФ. Он отметил, что под новым названием компания начнет производить крупную бытовую технику, например, стиральные машины, варочные панели и другое.

По словам Белякова, в будущем организация хочет заняться выпуском и малой бытовой техники. Он также прогнозирует, что бренд за два года сможет преодолеть долю на рынке в 2–3%.

Беляков поделился, что разработкой продукции Vard занимаются сотрудники российского подразделения Electrolux. Поначалу стоимость продукции остановится на среднем показателе, однако в будущем Vard планирует перейти в премиум-сегмент, заявил он.

Источник издания на рынке бытовой техники между тем подчеркнул, что товары планируют собирать в Китае и Турции. Это связано с тем, что производственных мощностей в РФ у Electrolux никогда не было. Однако Беляков утверждает, что шведская компания не создает продукцию на китайских и турецких заводах, а собирает ее в странах ЕС.

В сентябре 2022 года стало известно, что Electrolux покинет российский рынок. Компания передала свой бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России.



Electrolux решил полностью уйти из России

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