Bosch ищет покупателя на два завода в РФ – СМИ

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Немецкая компания Bosch, которая производит бытовую технику, планирует продать два завода, находящихся в России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на отечественном рынке электроники.

В материале говорится, что российская структура концерна, которая занимается выпуском стиральных машин и холодильников, ищет покупателей на предприятия, расположенные в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Уточняется, что основная часть деталей поступала на заводы из Европы.

Отмечается, что, по мнению участников рынка, заводы могут стоить до 4,4 миллиарда рублей. Наиболее вероятными покупателями считают китайских или турецких вендоров.

Ранее российские ретейлеры начали сообщать о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний из страны. На ситуацию также влияют логистические проблемы.

В наибольшей степени снижение ассортимента характерно для продукции таких производителей, как Samsung и Apple, а также Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. В "М.Видео-Эльдорадо" заверяют, что делают все возможное для его сохранения. В компании также отмечают, что на фоне ухода ряда брендов на рынок приходят новые, а другие расширяют свое присутствие.

