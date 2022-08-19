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Экономика

08:26

В Минпромторге усомнились в возможности ушедших компаний вернуться на российский рынок

экономика

Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Принявшим решение покинуть рынок РФ западным компаниям будет сложно вернуться обратно, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"В целом, никакой трагедии в происходящем нет. Рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие. И ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет гораздо сложнее, а то и невозможно", – сообщил он РИА Новости.

По словам замминистра, многие компании меняют бренд, схему работы. Он также отметил, что с Россией очень выгодно работать, так как четко выполняются все обязательства.

Евтухов добавил, что окончательный уход зарубежных компаний с политическими заявлениями встречается редко.

"Некоторые интернациональные компании покидают российский рынок из-за внешнего давления – они же работают не только у нас, но и на другие страны. Кто-то из них давления не выдерживает, кто-то придумывает варианты и остается, кто-то временно прекращает деятельность из-за логистических проблем", – пояснил он.

Ряд компаний вынуждены уйти из РФ в связи с удорожанием логистики, что провоцируется увеличение стоимости самой продукции и делает ее неконкурентоспособной.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большинство зарубежных компаний приняли решение сохранить свой бизнес в России, несмотря на давление.

Он подчеркнул, что иностранные компании не спешат покидать российский рынок, так как это дополнительные издержки и невозможность вернуться обратно.

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