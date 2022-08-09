Почти 80% зарубежных компаний не стали закрывать бизнес в РФ – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Большинство зарубежных компаний приняли решение сохранить свой бизнес в России, несмотря на давление, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1 382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Володина, США и Евросоюз сами себя наказали, введенные ими санкции против РФ привели к увеличению цен, инфляции и нехватке энергоресурсов.
Он также подчеркнул, что иностранные компании не спешат покидать российский рынок, так как это дополнительные издержки и невозможность вернуться обратно.
Ранее Владимир Путин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка заставляет Россию шевелиться.
Президент объяснил, что зависимость от Запада опасна, так как она становится шире и переходит из одной сферы в другую, в том числе в достаточно критические области, связанные с военными технологиями.
"Деньги 24": иностранные предприятия торговли в РФ
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