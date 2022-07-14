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Политика

15:54

В Кремле оценили решение Казахстана привлекать ушедшие из РФ зарубежные компании

властьполитикаэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кремле не видят рисков в решении Казахстана создавать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал нормальной практикой, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов.

"Это пытаются делать все страны, включая нашу", – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что сейчас многим компаниям приходится принимать решения об уходе из России из-за беспрецедентного давления извне.

Представитель Кремля с сожалением заметил, что это реальность, "в которой мы живем и работаем".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения уходящих с российского рынка иностранных компаний. По его словам, сейчас происходит глобальная борьба за инвестиционный капитал. Он напомнил, что каждая вторая зарубежная компания приостановила деятельность в России.

Президент напомнил о своем поручении правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Он отметил, что эта работа ведется в режиме совещаний и встреч, а конкретными результатам пока нельзя похвастаться.

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