Токаев поручил создать условия для привлечения уходящих с рынка РФ компаний

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения уходящих с российского рынка иностранных компаний. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, сейчас происходит глобальная борьба за инвестиционный капитал. Он напомнил, что каждая вторая зарубежная компания приостановила деятельность в России.
"Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", – сказал Токаев.
Президент напомнил о своем поручении правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Он отметил, что эта работа ведется в режиме совещаний и встреч, а конкретными результатам пока нельзя похвастаться.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку расширение применения принципа права наций на самоопределение приведет к хаосу. Он пояснил, что именно по этой причине Казахстан не признает независимость Косова, Тайваня, Южной Осетии и Абхазии. Он также назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами.
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