Токаев поручил расширить поставки нефти из Казахстана

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что диверсификация поставок нефти сегодня является одной из важных задач, об этом сообщает его пресс-служба.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", – сказал он.

Кроме того, Токаев добавил, что правительство республики должно принять меры, чтобы увеличить мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

Ранее аналитики американского банка JPMorgan Chase&Co заявили, что цены на нефть могут вырасти до "стратосферных" 380 долларов при сокращении поставок на 5 миллионов баррелей в сутки.

Отмечается, что это может произойти в случае установки лимита цен на российскую нефть странами G7. Тогда Россия может сократить нефтедобычу, что на экономике страны не скажется. Однако это приведет к катастрофическим последствиям для других государств.

По прогнозам, снижение добычи нефти на 3 миллиона баррелей поднимет цены на 190 долларов. Плотность мирового нефтяного рынка сейчас на стороне России, отметили аналитики.

