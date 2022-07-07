В Казахстане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, республика не допустит действий в ущерб ее интересам, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай. Об этом сообщает РИА Новости.
"Каких-либо действий в ущерб ее (России. – Прим. ред.) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", – сказал Желдибай, комментируя совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана.
Ранее Токаев заявил, что диверсификация поставок нефти сегодня является одной из важных задач. Он отметил, что приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Также он заявил, что правительство республики должно принять меры, чтобы увеличить мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.
Данное заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что такое решение вряд ли политически мотивировано.
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