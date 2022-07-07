Песков оценил призыв Токаева о расширении поставок нефти из Казахстана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил призыв главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости расширить маршруты для вывоза своей нефти. Об этом сообщает "Газета.ру".
Представитель Кремля отметил, что такое решение вряд ли политически мотивировано, но чтобы разобраться в этом вопросе, нужно "очень внимательно смотреть".
По словам Пескова, в Москве следят за развитием ситуации с временным закрытием по решению российского суда нефтепровода КТК, по которому экспортируется нефть из Казахстана.
Ранее Токаев заявил, что диверсификация поставок нефти сегодня является одной из важных задач. Он отметил, что приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.
Кроме того, Токаев добавил, что правительство республики должно принять меры, чтобы увеличить мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.
До этого аналитики американского банка JPMorgan Chase&Co заявили, что цены на нефть могут вырасти до "стратосферных" 380 долларов при сокращении поставок на 5 миллионов баррелей в сутки.
Отмечается, что это может произойти в случае установки лимита цен на российскую нефть странами G7. Тогда Россия может сократить нефтедобычу, что на экономике страны не скажется. Однако это приведет к катастрофическим последствиям для других государств.
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