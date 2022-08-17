Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули

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Поставки бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей в Россию снизились на 56%, до 2,7 миллиона штук, за первые 6 месяцев 2022 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет GS Group.
Сокращение импорта в ценовом сегменте от 10 до 30 тысяч рублей составило 24%, до 5,5 миллиона штук, а поставки дорогих устройств снизились на 38%, до 1,6 миллиона штук. В целом импорт устройств снизился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 9,9 миллиона устройств.
Согласно данным GS Group, смартфоны нижнего ценового сегмента занимают в общих поставках 27%, среднего сегмента – 56%, доля верхнего – 17%.
По мнению аналитиков, снижение произошло в связи с уходом с отечественного рынка компании Samsung, а также из-за изменения политики Xiaomi и Realme.
В свою очередь, в "МегаФоне" связали такой ход событий с нарушением логистических цепочек, однако в скором времени там рассчитывают на стабилизацию ситуации. В МТС зафиксировали снижение продажи смартфонов до 10 тысяч рублей на 34%, а доля в общих продажах упала на 7% и составила 23%.
В "Марвел-Дистрибуции" отметили, что интерес к недорогим смартфонам снижается каждый год, так как потребители стремятся приобретать более мощные устройства.
"Те устройства, что раньше стоили 10 тысяч рублей, сейчас продаются за 15 тысяч рублей. Подорожали процессоры, память и другие комплектующие", – сообщили газете в одном из ретейлеров.
При этом в "Ситилинке" и "М. Видео-Эльдорадо" фиксируют увеличение спроса на бюджетные смартфоны.
Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин отметил, что смартфоны в низкой ценовой категории в настоящее время выросли в цене примерно на 50% из-за курса рубля и логистических ограничений. По его прогнозам, рынок дешевых смартфонов будет продолжать сокращаться, спрос переместится в сторону устройств стоимостью от 20 до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России возобновились официальные поставки смартфонов французского бренда Wiko, принадлежащего китайскому производителю Tinno Mobile Technology.
Купить устройства можно уже у объединенного ретейлера "М. Видео-Эльдорадо", а до конца августа они появятся в продаже в "МегаФоне". Отмечалось, что это первый официальный выход нового бренда смартфонов на российский рынок с февраля.
Бренд Wiko основали в Марселе в 2011 году, а в 2017 году его приобрела китайская Tinno Mobile Technology. Устройства марки продаются более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.
С начала года объемы поставок Apple и Samsung сократились почти на 90%
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