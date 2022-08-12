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В России возобновились официальные поставки смартфонов французского бренда Wiko, принадлежащего китайскому производителю Tinno Mobile Technology, сообщает газета "Известия".

Купить устройства можно уже у объединенного ретейлера "М. Видео – Эльдорадо", а до конца августа они появятся в продаже в "Мегафоне". Отмечается, что это первый официальный выход нового бренда смартфонов на российский рынок с февраля.

Бренд Wiko основали в Марселе в 2011 году, а в 2017 году его приобрела китайская Tinno Mobile Technology. Устройства марки продаются более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Эксперты подчеркивают, что выход на российский рынок Wiko демонстрирует процесс постепенного замещения продукции ведущих мировых брендов, отказавшихся поставлять смартфоны в РФ, товарами китайских производителей.

По данным "М. Видео – Эльдорадо", доля брендов из Китая на российском рынке во II квартале составила 65%, а уже в июне достигла 70%. В начале года этот показатель не превышал 50%.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что вслед за Wiko в Россию могут прийти и другие локальные бренды, к примеру, из Индии или стран Латинской Америки.

Ранее компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретродизайне составляет 150 долларов или 8 400 рублей.

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