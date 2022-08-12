Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В России возобновились официальные поставки смартфонов французского бренда Wiko, принадлежащего китайскому производителю Tinno Mobile Technology, сообщает газета "Известия".
Купить устройства можно уже у объединенного ретейлера "М. Видео – Эльдорадо", а до конца августа они появятся в продаже в "Мегафоне". Отмечается, что это первый официальный выход нового бренда смартфонов на российский рынок с февраля.
Бренд Wiko основали в Марселе в 2011 году, а в 2017 году его приобрела китайская Tinno Mobile Technology. Устройства марки продаются более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.
Эксперты подчеркивают, что выход на российский рынок Wiko демонстрирует процесс постепенного замещения продукции ведущих мировых брендов, отказавшихся поставлять смартфоны в РФ, товарами китайских производителей.
По данным "М. Видео – Эльдорадо", доля брендов из Китая на российском рынке во II квартале составила 65%, а уже в июне достигла 70%. В начале года этот показатель не превышал 50%.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что вслед за Wiko в Россию могут прийти и другие локальные бренды, к примеру, из Индии или стран Латинской Америки.
Ранее компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретродизайне составляет 150 долларов или 8 400 рублей.
Устройство оснастили экраном в 3,5 дюйма, а также фронтальной и основной камерами на 2 и 8 Мп соответственно. Аккумулятор мобильного телефона рассчитан на 2 150 мАч.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: