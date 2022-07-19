Xiaomi представила новый кнопочный телефон

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Компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. Об этом сообщили на портале Gadget Tendency.

В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретродизайне составляет 150 долларов, или 8 400 рублей.

Устройство оснастили экраном в 3,5 дюйма, а также фронтальной и основной камерами на 2 и 8 Мп соответственно. Аккумулятор мобильного телефона рассчитан на 2 150 мАч.

Оперативная память устройства может хранить до 4 ГБ информации, внутренняя – до 64 ГБ.

Смартфон весит 116 граммов при толщине корпуса в 9 миллиметров.

Ранее стало известно, что новый гаджет Xiaomi 12T оснастят флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и оптической стабилизацией. Кроме того, новый смартфон Xiaomi разработают с чипом NFC. Устройство будет работать под управлением Android 12.