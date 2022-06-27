Раскрыты подробности о новом флагмане Xiaomi 12T

Фото: youtube.com/GSMin

Новый гаджет Xiaomi 12T оснастят флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и оптической стабилизацией. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ожидается, что устройство сделают в трех модификациях – 8/128, 8/256 и 12/256 гигабайт оперативной и постоянной памяти соответственно. При этом дисплей Xiaomi 12T будет поддерживать повышенную частоту обновления изображения до 120 герц и быструю зарядку мощностью 120 ватт.

Кроме того, новый смартфон Xiaomi будет создан с чипом NFC. Устройство будет работать под управлением Android 12 с предустановленной фирменной оболочкой MIUI 13.

Ранее стали известны главные новшества iPhone 14. Модель Pro оснастят обновленной передней камерой и более быстрым чипом A16 от Apple. Новые устройства продолжат использовать разъем Lightning для зарядки. Смартфоны Apple перейдут на USB-C только в 2023 году.

Ожидается, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут наиболее популярными у поклонников Apple в 2022 году из-за многих новых опций.

