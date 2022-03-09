Стали известны характеристики нового флагмана от Xiaomi

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Фото: twitter.com/Shadow_Leak
Новый флагман Xiaomi Mi 12 Ultra может получить AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а также наиболее актуальный процессор Snapdragon 8 Gen 1+. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что площадь экрана составит 6,73 дюйма, а его разрешение – 2К. Ожидается, что в смартфон установят аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Устройство получит стереодинамики, а также влагозащиту по стандарту IP67.
Фотомодуль нового флагмана китайской компании будет состоять из четырех камер. Речь идет о широкоугольной и сверхширокоугольной камерах на 50 Мп, телеобъективе на 48 Мп, а также портретном объективе на 16 Мп.
Из коробки смартфон будет идти с предустановленным Android 12 под оболочкой MIUI. Ожидается, что его покажут во второй половине текущего года.
Накануне компания Apple провела презентацию, на которой представила в том числе iPhone SE третьего поколения. Смартфон сохранил дизайн предшественника, но получил обновленную начинку. Так, устройство оснастили чипом A15 Bionic, оно также получило поддержку 5G. Стоимость нового SE составляет 429 долларов, продажи начнутся 18 марта.
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