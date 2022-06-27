Стали известны главные новшества iPhone 14

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Фото: youtube.com/SaranByte
IPhone 14 Pro оснастят обновленной передней камерой и более быстрым чипом A16 от Apple. Ожидается, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут наиболее популярными у поклонников Apple в 2022 году из-за многих новых опций, сообщает "Газета.ру".
"Основная камера включает в себя 48-мегапиксельный сенсор. У смартфона будут более тонкие рамки вокруг дисплея, а вместо "челки" будут два выреза – в форме пилюли для Face ID и в форме точки для фронтальной камеры", – говорится в сообщении.
Среди ключевых опций новой версии операционной системы iPhone 14 Pro – обновленный экран блокировки и всегда включенный дисплей. Так, теперь новые яблочные гаджеты смогут показывать виджеты с погодой и другими сервисами даже до разблокировки.
Новые устройства продолжат использовать разъем Lightning для зарядки. Смартфоны Apple перейдут на USB-C только в 2023 году.
Ранее Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 16. Основным новшеством стало самое большое обновление экрана за все время существования платформы.
Так, пользователи смогут автоматически менять снимки каждый день, регулировать местоположение блоков, подбирать стиль экрана и шрифт часов. Также на экран можно будет добавлять интерактивные виджеты.
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